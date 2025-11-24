Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag klar höher eröffnet. Händler sprechen von einer Fortsetzung der Aufwärtskorrektur vom Freitag. Vor dem Wochenende waren die Aktienmärkte weltweit trotz guter Zahlen und einem starken Quartalsausblick des KI-Konzerns Nvidia anfänglich stark unter Druck gekommen, erholten sich dann aber im Laufe des Tages. Auch die Wallstreet schloss am Freitag klar im Plus. Zur Beruhigung der Lage hat laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab