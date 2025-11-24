Genf - Die Fondsleitung der Procimmo Real Estate SICAV - Industrial gibt den Erwerb eines Produktionsgebäudes in Seon im Kanton Aargau bekannt, das bisher im Besitz der Mammut Sports Group AG war. Diese Transaktion erfolgt im Anschluss an den Entscheid von Mammut, ihren Hauptsitz von Seon ins benachbarte Lenzburg zu verlagern. Der Erwerb wurde durch einen Teil der im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung des Teilvermögens «Industrial» der Procimmo Real ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.