Neuenburg - Die Beschäftigung in der Schweiz ist im dritten Quartal 2025 weiter leicht gestiegen. Getragen wurde das leichte Plus erneut vom Dienstleistungssektor, während in der Industrie erneut Stellen abgebaut wurden, wie aus der jüngsten Statistik des Bundesamtes für Statistik (BFS) vom Montag hervorgeht. So entstanden im Dienstleistungssektor zwischen Juli und September 10'400 neue Stellen, ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. ...

