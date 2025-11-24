FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 45 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Papiere der Ludwigshafener seien nach ihrem überdurchschnittlichen guten Lauf fair bewertet, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. BASF bleibe eines der am besten positionierten Unternehmen der Branche, in der das Umfeld aber wohl auch 2026 herausfordernd bleibe. Es fehle jetzt an weiteren Kurstreibern./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111





© 2025 dpa-AFX-Analyser