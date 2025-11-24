Bayer hat in einer klinischen Studie Fortschritte mit Asundexian, Medikament zur Behandlung von Schlaganfällen, erzielt. Asundexian hat Blockbuster-Potenzial und katapultierte die Aktie direkt am Montag über 9% ins Plus.Bayer gab am Sonntag bekannt, dass das einmal täglich einzunehmende Gerinnungshemmer-Medikament Asundexian (50mg) in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung (Hemmung der Verklumpung der Bluttplättchen, Thrombozyten, durch Medikamente) das Schlaganfallrisiko bei den Studienteilnehmern senkte. Das Unternehmen teilte mit, dass das Mittel die primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte in der zulassungrelevanten Phase-3-Studie erreicht habe. Am Montag (9:45 …

