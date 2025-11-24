Ende des Jahres ist Rückblickszeit. Seit 2015 bietet der Streamingmarktführer seinen Nutzer:innen mit Wrapped auch eine Retrospektive auf ihr Musikjahr. Wir verraten euch, wann sie startet, wo ihr sie findet und was sie kann. Spotify selbst nennt es in einer Pressemitteilung ein "globales kulturelles Phänomen", und auch dieses Jahr wird es trotz zunehmender Kritik am Geschäftsmodell des Streamingdienstes voraussichtlich die sozialen Medien dominieren: ...

