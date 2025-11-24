Der VDI bietet für die Auslegung und Integration von Stromspeichern in Gebäude praktische und kostenlose Handreichungen an. Mit einem Webtool lässt sich zum Beispiel die Lastspitzenkappung simulieren. Der VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. hat eine neue Richtlinie zur Planung und Integration von Energiespeichern in Gebäude vorgestellt. Wie der VDI mitteilte, biete sie eine fundierte Grundlage für Fachleute, die Batteriespeicher in Gebäuden mit Anschluss an das öffentliche Verteilnetz integrieren ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.