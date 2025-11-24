© Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air Force

Europas Rüstungsbranche steht zu Wochenbeginn erneut unter Druck. Bereits am Freitag waren die Kurse massiv eingebrochen - nun setzt sich die Schwäche fort.Hintergrund sind neue diplomatische Bewegungen im Ukraine-Krieg: USA und Ukraine arbeiten in Genf an einem überarbeiteten Rahmen für mögliche Friedensverhandlungen. Details sind zwar nicht bekannt, doch allein die Aussicht auf Fortschritte belastet die Branche deutlich. Der europäische Luft- und Raumfahrtindex fiel am Montagvormittag auf den niedrigsten Stand seit August, während der breite STOXX 600 leicht zulegte. Besonders stark traf es deutsche Titel: Rheinmetall rutschte weiter ab und markierte ein Tief seit April. Renk, bereits am …