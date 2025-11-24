FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 60 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Risiken in der Chemiebranche blieben angesichts der Zollunsicherheiten und anhaltend hohen Überangebot hoch, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Wacker-Aktien seien zudem teurer als die der Konkurrenz. Die Neubewertung des Spezialchemiekonzerns seit Jahresbeginn hält er für nicht gerechtfertigt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

DE000WCH8881