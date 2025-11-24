Mit dem "conductrScore" soll das Potenzial von Standorten für Photovoltaik-, Batteriespeicher- und andere Erneuerbare-Energien-Projekte dargestellt und erschlossen werden. Conductr hat seine digitale Plattform conductr. io für die Planung und den Zertifizierungs- und Genehmigungsprozess von dezentralen Energiesystemen erweitert. Neben neuen Partnern und Produkten werden auf der für Projektentwickler und Anlagenerrichter konzipierten Plattform nun auch neue, kostenfreie Discovery-Funktionen geboten, teilt das im vergangenen Dezember gestartete Hamburger Unternehmen mit. Die bereits bekannten Funktionen ...

