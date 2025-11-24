Der Genoverband fordert seine 2.800 Mitgliedsgenossenschaften auf, in Batteriespeicher zu investieren. Hintergrund der Empfehlung sind neue politische Weichenstellung wie die Privilegierung im Außenbereich. Der Genossenschaftsverband Geno regt die Mitgliedsunternehmen an, im Zuge der künftigen Privilegierung von Speichern im Außenbereich Batteriespeicher zuzubauen. Deutsche Bundestag hatte eine entscheidende Änderung des Baugesetzbuches beschlossen: Batteriespeicher mit einer Kapazität ab 1'¯Megawattstunde ...

