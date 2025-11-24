EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 28. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.11.2025 / 10:44 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 28. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 wurden insgesamt Stück 366.600 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 82.850 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 17.11.2025 XETR 36.600 70,6550 2.585.972,34 18.11.2025 XETR 83.000 69,6988 5.785.000,14 CEUX 53.000 69,7075 3.694.499,36 TQEX 7.000 69,7310 488.117,22 AQEU 7.000 69,7348 488.143,58 19.11.2025 XETR 86.000 70,3568 6.050.686,44 CEUX 56.000 70,3631 3.940.334,56 TQEX 7.000 70,3296 492.307,24 AQEU 11.000 70,3232 773.555,64 20.11.2025 XETR 10.000 69,5265 695.265,00 21.11.2025 XETR 10.000 70,1812 701.812,06 Gesamt 366.600 70,0919 25.695.693,58

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 17.11.2025 XETR 15.420 65,5186 1.010.296,25 CEUX 7.000 65,4386 458.070,05 18.11.2025 XETR 12.516 64,5517 807.929,40 CEUX 10.344 64,5296 667.494,30 TQEX 1.000 64,5839 64.583,90 AQEU 2.000 64,4961 128.992,10 19.11.2025 XETR 19.731 65,2674 1.287.792,05 CEUX 9.897 65,2024 645.307,90 TQEX 1.000 65,2313 65.231,25 AQEU 1.994 65,2206 130.049,85 20.11.2025 XETR 1.000 64,7592 64.759,20 21.11.2025 XETR 948 65,0975 61.712,40 Gesamt 82.850 65,0841 5.392.218,65

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 21. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 8.933.407 Vorzugsaktien und Stück 2.392.659 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 24. November 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand