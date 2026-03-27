EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / Schlussmeldung (Stammaktien)

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.03.2026 / 17:34 CET/CEST

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Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432 Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien / Schlussmeldung (Stammaktien) Die Henkel AG & Co. KGaA hat das am 12. Mai 2025 begonnene Aktienrückkaufprogramm am 24. März 2026 mit dem Erwerb der letzten Stammaktien (ISIN DE0006048408) nunmehr vollständig abgeschlossen. Der Rückkauf der Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) war bereits am 19. März 2026 abgeschlossen worden (siehe Schlussmeldung vom 23. März 2026). Im Gesamtzeitraum des Aktienrückkaufs vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 19. März 2026 bzw. 24. März 2026 wurden insgesamt Stück 11.424.271 Vorzugsaktien und Stück 3.095.211 Stammaktien erworben. Dies entspricht für die Vorzugsaktie 2,61 % und für die Stammaktie 0,71 % des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich 69,58 EUR je Vorzugsaktie und 64,09 EUR je Stammaktie. Insgesamt wurden Vorzugsaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 794.901.992,40 EUR und Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 198.383.339,95 EUR zurückgekauft; dies entspricht in Summe einem Gesamtkaufpreis von 993.285.332,35 EUR für beide Aktiengattungen (alle Beträge jeweils ohne Erwerbsnebenkosten). Zuletzt wurden im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 24. März 2026 noch insgesamt Stück 48.609 Stammaktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird: Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 23.03.2026 XETR 26.664 62,2554 1.659.976,70 CEUX 15.200 62,1632 944.880,45 TQEX 2.200 62,0224 136.449,20 AQEU 1.134 62,3244 70.675,90 24.03.2026 XETR 3.411 62,4236 212.926,95 Gesamt 48.609 62,2294 3.024.909,20

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht. Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF). Der Rückkaufbeginn war mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt worden. Düsseldorf, 27. März 2026 Henkel AG & Co. KGaA Der Vorstand



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