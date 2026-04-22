Düsseldorf (ots) -Internationale Bildungsinitiative von Henkel feiert JubiläumIn diesem Jahr feiert Henkels Bildungsinitiative "Forscherwelt" ihr 15-jähriges Bestehen. Unter dem Motto "Kleine forschen wie die Großen" wurde sie 2011 am Standort Düsseldorf gegründet und ist seitdem zu einem globalen Programm mit Aktivitäten in mehr als 20 Ländern gewachsen."Die Forscherwelt ist aus unserer Überzeugung entstanden, die naturwissenschaftliche Grundbildung von Kindern zu stärken und ihren Entdeckergeist zu fördern", sagt Dr. Simone Bagel-Trah, Schirmherrin der Initiative sowie Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschusses von Henkel. "Es gibt so viel Spannendes in dieser Welt zu entdecken. Mit unserer Forscherwelt möchten wir Kindern die Freude am Forschen vermitteln und sie ermutigen, Fragen zu stellen und frei zu denken.""Bildung ist die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft. Der Erfolg der Forscherwelt über 15 Jahre zeigt: Wenn wir unser Know-how und unsere Innovationskraft mit gesellschaftlichem Engagement verbinden, können wir viel für kommende Generationen bewegen. Wir stärken Zukunftskompetenzen, eröffnen neue Perspektiven und leisten damit einen langfristigen Beitrag für unser Gemeinwohl", sagt Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel.Forscherwelt-Initiative wächstAngefangen mit Ferienkursen für Kinder von Henkel-Mitarbeiter:innen und Kooperationen mit Grundschulen entwickelte sich die Initiative stetig weiter - durch zusätzliche Kursformate, neue Experimente und digitale Lernformate.Über 130.000 Kinder haben seither weltweit an Forscherwelt-Aktivitäten teilgenommen, in Asien, Afrika, dem mittleren Osten, Europa sowie Nord- und Südamerika. Dabei erforschen sie verschiedene Themengebiete, die eng mit der Forschung von Henkel verknüpft sind: Kleben, Waschen, Körperpflege und Nachhaltigkeit. Die Kinder lernen naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und wissenschaftlich zu arbeiten.Zusätzlich zu den Angeboten für Kinder bietet die Forscherwelt auch Fortbildungen für Lehrer:innen, Eltern-Kind-Kurse und Workshops für interessierte Mitarbeiter:innen an. Darüber hinaus werden Materialien zum selbstständigen Experimentieren für Lehrkräfte kostenlos auf der Website der Initiative zur Verfügung gestellt.Neues Kursformat und Aktivitäten zum JubiläumAnlässlich des Forscherwelt-Jubiläums, das zugleich auch das 150. Jubiläumsjahr von Henkel ist, finden weltweit verschiedene Aktivitäten statt. Im Rahmen von Familientagen und Jubiläumsaktivitäten erhalten Kinder und ihre Eltern die Möglichkeit, gemeinsam zu experimentieren und die Freude an Wissenschaft für sich zu entdecken. Ein Highlight ist die Einführung eines neuen Moduls rund um das Thema Testmethoden, das erstmals als Pilotprojekt in Düsseldorf stattfindet. Die Kinder arbeiten dabei mit Verfahren, die auch in der Praxis eingesetzt werden, um beispielsweise Schaumbildung oder die Stärke von Klebebändern zu untersuchen."Uns ist es wichtig, dass die Kinder einen authentischen Einblick in die Forschungsarbeit erhalten. Dazu gehört auch, dass sie unter Anleitung mit professionellen Laborgeräten arbeiten, unter anderem mit Bechergläsern, Laborwaagen und Messzylindern", sagt Dr. Ute Krupp, globale Leiterin der Forscherwelt. "Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie schnell sie die grundlegenden Forschungsprozesse verinnerlichen. Die Freude ist jedes Mal riesig, wenn sie selbst etwas Neues herausfinden."Weitere Informationen zur Forscherwelt finden Sie hier (https://www.henkel-forscherwelt.de/).Über HenkelMit seinen Marken, Innovationen und Technologien hält Henkel weltweit führende Marktpositionen im Industrie- und Konsumentengeschäft. Mit dem Unternehmensbereich Adhesive Technologies ist Henkel globaler Marktführer bei Klebstoffen, Dichtstoffen und Beschichtungen. Mit Consumer Brands ist das Unternehmen insbesondere mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie im Bereich Haare weltweit in vielen Märkten und Kategorien führend. Die drei größten Marken des Unternehmens sind Loctite, Persil und Schwarzkopf. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Henkel einen Umsatz von rund 20,5 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,0 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Nachhaltiges Handeln hat bei Henkel lange Tradition und das Unternehmen verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Zielen. Henkel wurde 1876 gegründet und beschäftigt heute weltweit ein vielfältiges Team von rund 47.000 Mitarbeiter:innen - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, gemeinsame Werte und den Unternehmenszweck: "Pioneers at heart for the good of generations". Weitere Informationen unter www.henkel.deFotomaterial finden Sie im Internet unter www.henkel.de/pressePressekontakt:Sina PfanschillingTelefon +49 211 797-9904E-Mail sina.pfanschilling@henkel.comKathrin BrokmeierTelefon +49 211 797-8605E-Mail kathrin.brokmeier@henkel.comHenkel AG & Co. KGaAOriginal-Content von: Henkel AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9537/6260690