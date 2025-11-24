United Internet verkauft die Glasfaser- und B2B-Tochter 1&1 Versatel für 1,3 Milliarden Euro an 1&1. Der Deal verändert die Konzernstruktur und verschiebt Kreditverbindlichkeiten, ohne die Prognose 2025 zu berühren. Die Börse reagiert sofort auf die Neuordnung.United Internet schiebt das gesamte Telekomgeschäft im Konzern neu zusammen. Die Mutter verkauft ihre Glasfaser- und B2B-Tochter 1&1 Versatel, die über ein eigenes bundesweites Glasfasernetz und ein starkes Geschäftskundensegment verfügt, ...

