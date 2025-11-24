Q3-Zahlen zeigten eine leichte Umsatzerholung, im Zentrum heute stehen jedoch die News zum neuen Schlaganfallwirkstoff Die Aktie der Bayer AG (ISIN DE000BAY0017) zeigt sich aktuell in einer Phase der vorsichtigen Erholung: Zwar belasten hohe Rechts- und Umstrukturierungskosten das Ergebnis, doch Fortschritte im Pharmasegment sowie eine stabile Agrarsparte geben Hoffnung. Allerdings sollten sich Anleger nicht zu früh freuen… Aktuelle Geschäftszahlen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.