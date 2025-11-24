Q3-Zahlen zeigten eine leichte Umsatzerholung, im Zentrum heute stehen jedoch die News zum neuen Schlaganfallwirkstoff Die Aktie der Bayer AG (ISIN DE000BAY0017) zeigt sich aktuell in einer Phase der vorsichtigen Erholung: Zwar belasten hohe Rechts- und Umstrukturierungskosten das Ergebnis, doch Fortschritte im Pharmasegment sowie eine stabile Agrarsparte geben Hoffnung. Allerdings sollten sich Anleger nicht zu früh freuen… Aktuelle Geschäftszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE