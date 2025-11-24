United Internet gab die intra-gruppen interne Veräußerung seiner Tochtergesellschaft 1&1 Versatel an 1&1 AG zu einem Eigenkapitalwert von 1,3 Milliarden Euro und einer übernommenen Nettoverschuldung von 950 Millionen Euro bekannt. Die Transaktion konsolidiert die Netzwerkinfrastruktur von United Internet unter 1&1 AG, vereinfacht die Gruppenstruktur und verbessert die strategische Ausrichtung zwischen Mobil- und Festnetzgeschäften. Obwohl der Deal keine Netto-Cash-Auswirkungen oder Änderungen der Guidance für das Geschäftsjahr 2025 mit sich bringt, setzt er einen hohen internen Bewertungsmaßstab für Versatel und erhöht die Transparenz innerhalb der Gruppe. Angesichts der jüngsten Schwäche des Aktienkurses und der klareren Struktur betrachten wir die Ankündigung als positiven Katalysator und stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch, wobei wir unser Kursziel von 28,00 Euro beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/united-internet-ag





