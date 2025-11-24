Die Bayer-Aktie ist am Montag mit einem Anstieg von aktuell knapp +12% auf knapp 30,90 € der größte Gewinner im DAX. Hintergrund sind starke Studienergebnisse zu einem neuen Medikament. Zuletzt verlief der Kurs sehr volatil, eine klare Richtung war nicht zu erkennen. Ist dieser Anstieg nachhaltig? Studiendaten sind erfolgreich Ein großes Problem des Pharmakonzerns ist, dass bei den Blockbustern Eylea und Xarelto der Patentschutz abgelaufen ist und ...

