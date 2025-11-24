FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 210 (290) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 170 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 470 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1345 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 275 (269) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS M&C SAATCHI PRICE TARGET TO 150 (200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 3000 (2700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1145 (1115) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASOS PRICE TARGET TO 375 (440) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4080 (3850) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES ASTON MARTIN WITH 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS BARRATT REDROW WITH 'BUY' - PRICE TARGET 449 PENCE - GOLDMAN STARTS BELLWAY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2844 PENCE - GOLDMAN STARTS BERKELEY GROUP WITH 'SELL' - PRICE TARGET 3714 PENCE - GOLDMAN STARTS PERSIMMON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1446 PENCE - GOLDMAN STARTS TAYLOR WIMPEY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 109 PENCE - GOLDMAN STARTS VISTRY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 731 PENCE - HSBC RAISES ENTAIN TO 'BUY' - PRICE TARGET 832 PENCE - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 750 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KBW RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1420 (1275) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MORGAN STANLEY CUTS ASHMORE TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 148 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BRIDGEPOINT TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 360 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES STANDARD CHARTERED TO 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 105 (115) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 260 (270) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS OCADO PRICE TARGET TO 155 (240) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 750 (850) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 150 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 240 (380) PENCE - 'NEUTRAL'
