Die mit der jüngsten Energierechtsnovelle geschaffene gesetzliche Verankerung von Energy Sharing für Photovoltaik und andere Erneuerbare sei "ein längst überfälliger Erfolg". Die Regelung lasse aber viel Potenzial ungenutzt. Das Bündnis Bürgerenergie begrüßt die mit der am Freitag auch vom Bundesrat gebilligten Energierechtsnovelle erfolgte gesetzliche Verankerung von Energy Sharing. Die Aufnahme in Paragraf 42c des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sei "ein längst überfälliger Erfolg", zugleich aber auch "nur der erste Schritt zu einem wirksamen, breit skalierbarem Energy Sharing". Die Möglichkeit ...

