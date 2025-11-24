Zürich - Der Markt für Luxusgüter zeigt sich in einem von geo- und handelspolitischen Unsicherheiten belasteten Konsumumfeld von seiner robusten Seite. Die Expertinnen und Experten des Beratungsunternehmens Bain und des italienischen Luxusgüterverbands Altagamma rechnen im laufenden Jahr trotz Gegenwind mit einer stabilen Entwicklung der weltweiten Umsätze. Für 2025 prognostizieren sie ein Umsatzvolumen am globalen Luxusgütermarkt im Umfang von 1443 ...

