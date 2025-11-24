Bern - 30 Milliarden Franken pro Jahr: So viel könnten Schweizer Unternehmen sparen mit dem Abbau von Bürokratie. Vier Wirtschaftsverbände fordern, Betriebe von Administrativem und Vorschriften zu entlasten, damit sich die Arbeit im Hochlohnland Schweiz weiterhin lohne. Übermässige Regulierungen und hohe Kosten für Bürokratie belasteten Betriebe und hemmten das Wachstum, schrieben Economiesuisse, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband und Bauernverband. ...

