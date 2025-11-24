NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 65,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate der Internet-Beteiligungsgesellschaft hätten insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb Giles Thorne am Montagin seiner ersten Reaktion. Zu der viel diskutierten Absicht, die Beteiligung an Delivery Hero zu veräußern, gebe es vorerst noch nichts Neues./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



