FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt habe sich inzwischen ihrer Skepsis für die Chemiebranche weiter angenähert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Sie betonte, dass sie für die Zykliker aber immer noch unter dem Konsens liegt. Die Branchenbewertung spreche zwar zunehmend für eine gewisse Kapitulation. In einigen Chemiebereichen drohe allerdings eine Existenzkrise und an positiven Aspekten fehle es, sodass sich die Branche zunächst bestenfalls seitwärts bewegen dürfte. Boucher-Ferte setzt daher vor allem auf Defensive wie Air Liquide, Akzo, Givaudan, IMCD, Novonesis und Kerry./ag/bek



