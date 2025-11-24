Vancouver, Kanada - 24. November 2025 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) ("Coppernico" oder das "Unternehmen"), freut sich, über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. bekannt zu geben, dass es nach Abschluss aller erforderlichen Umweltstudien formell einen Antrag auf eine halbdetaillierte Umweltverträglichkeitsprüfung ("EIA-Sd") für eine Bohrgenehmigung (der "Antrag") für sein Projekt Sombrero in Peru eingereicht hat. Sobald die Genehmigung erteilt ist, wird diese erweiterte Explorationsmöglichkeiten für mehrere hochprioritäre Kupfer-Gold-Ziele im Zielgebiet Ccascabamba, auf das sich die bisherigen Bohrungen des Unternehmens konzentrierten, und darüber hinaus ermöglichen.

Der Antrag sieht eine erhebliche Erweiterung des derzeit genehmigten Bohrgebiets um ca. 2.120 Hektar (ha) auf eine Gesamtfläche von 3.024 ha vor (Abbildung 1), durch die zusätzliche vielversprechende Ziele einbezogen werden. Außerdem soll die Anzahl der Bohrplattformen von 38 auf 181 erhöht und die Kapazität für den Einsatz zusätzlicher Bohranlagen ausgebaut werden. Zu den Zielen, die von dem Antrag abgedeckt sind, gehören Fierrazo, Corrales, Tipicancha, Chumpi und Escondida South, die durch überzeugende geophysikalische und geochemische Signaturen geprägt sind (Abbildung 1), unter anderem aussagekräftige historische Bohrdaten aus Fierrazo (Abbildung 2).

Abbildung 1: Karte des derzeit genehmigten Bohrgebiets und der für 2025 geplanten Erweiterung der Bohrgenehmigung, auf der die wichtigsten Ziele sowie der geochemische und geologische Kontext im Bereich von Sombrero dargestellt sind.

Ivan Bebek, Chairman und CEO von Coppernico, merkte dazu wie folgt an: "Die Einreichung dieses erweiterten Genehmigungsantrags ist ein großer Schritt vorwärts für unser Projekt Sombrero, da er uns Zugang zu mehreren wichtigen zusätzlichen Zielen verschafft und eine größere Anzahl von Bohrplattformen ermöglicht, während wir unsere Planung für die Phase-2-Bohrungen gerade beenden.

Unsere ersten Bohrergebnisse, die Anfang dieses Jahres gemeldet wurden, haben unsere Zielsetzung über die Grenzen unserer aktuellen Genehmigungen hinaus erweitert. Die neue Genehmigung wird wichtige Bereiche des Projekts erschließen, unter anderem unser am weitesten fortgeschrittenes Zielgebiet Fierrazo, in dem historische Bohrungen bereits eine signifikante Kupfermineralisierung in der dritten Dimension aufgedeckt haben, und unser neues Zielgebiet Tipicancha.

Diese erweiterte Genehmigung wird nicht nur den Zugang zu mehreren wichtigen Zielen verbessern, sondern uns nach Erteilung auch in die Lage versetzen, den lokalen Gemeinschaften zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Die Finanzierung des Unternehmens ist bis Mitte 2026 gesichert, und für die nächsten sechs Monate sind zahlreiche Meilensteine geplant, unter anderem die Ergebnisse der laufenden Oberflächenexploration, Fortschritte bei den Genehmigungsverfahren und zusätzliche Vereinbarungen zum Zugang der lokalen Gemeinschaften zu unseren Konzessionen."

Abbildung 2: Historische Bohrungen, Schlitzproben und geplante Bohrlöcher im Zielgebiet Fierrazo.

Die Einreichung dieses Genehmigungsantrags folgt auf umfangreiche ökologische und soziale Basisstudien sowie einen kontinuierlichen Dialog mit den lokalen Gemeinschaften und bekräftigt das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Exploration und die Zusammenarbeit mit den Interessengruppen.

Technische Offenlegung und qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Tim Kingsley, M.Sc., CPG, Vice President of Exploration von Coppernico, einer "qualifizierten Person" (gemäß NI 43-101) geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ivan Bebek

Chairman und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Coppernico Metals Inc.

Telefon: +1 778 729 0600

E-Mail: info@coppernicometals.com

Website: www.coppernicometals.com

Twitter: @CoppernicoMetal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/coppernico-metals/

Über Coppernico

Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Interessengruppen durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, um die Entdeckung erstklassiger Kupfer-Gold-Lagerstätten in beiden Teilen Amerikas zu erreichen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Referenzprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 56.400 Hektar (564 Quadratkilometer), das sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero.

Coppernico Metals Inc. ist derzeit an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "COPR" notiert, wird am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "CPPMF" gehandelt und von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "9I3" außerbörslich gehandelt. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Warnhinweis

Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "können", "sollten", "voraussichtlich", "erwarten", "beabsichtigen" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet und umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Bohrpläne des Unternehmens, die Identifizierung von Zielen für zukünftige Explorationen, das Potenzial der Mineralisierung, den voraussichtlichen Fortschritt und die endgültige Genehmigung von Lizenzen und anderen Genehmigungen sowie die potenzielle Entdeckung, Rentabilität oder Erweiterung einer Mineralisierung. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und man sollte sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offen gelegt oder impliziert werden. Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular 2024 des Unternehmens und anderen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden erläutert werden, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Alle zukunftsgerichteten Informationen und die diesbezüglichen Annahmen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um diese Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen der Erwartungen des Unternehmens anzupassen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81931Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81931&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2176611077Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.