Mit dem Tool lässt sich ermitteln, welche Auswirkungen die verschiedenen Speichergrößen auf den eigenen Anwendungsfall und die Wirtschaftlichkeit des Systems haben. Dabei kann zwischen Lastspitzenkappung und Eigenverbrauchsoptimierung ausgewählt werden. Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat einen kostenlosen Rechner zur Auslegung von Stromspeichern veröffentlicht. Das Webtool soll die Anwendung der Richtlinie VDI 4657 Blatt 3 "Planung und Integration von Energiespeichern in Gebäudeenergiesystemen - Elektrische Stromspeicher (ESS)" deutlich vereinfachen. Mit dem Speicherrechner lassen sich ...

