Im ersten Halbjahr 2025 fanden kaum Aktienplatzierungen in Deutschland statt, vor allem große Unternehmen hielten sich mit Kapitalerhöhungen zurück. KMUs wussten den Kapitalmarkt zur Finanzierung dennoch zu nutzen. Das geht aus dem Finanzierungsmonitor Kapitalmarkt der Quirin Privatbank für das erste Halbjahr 2025 hervor.von Carsten PeterDas Marktumfeld für Kapitalerhöhungen blieb auch im ersten Halbjahr 2025 herausfordernd. Makroökonomische und geopolitische Themen sorgten weiterhin für Unsicherheit und erhöhte Volatilität an den Märkten. Das erschwerte die Kapitalaufnahmen am Sekundär- und auch am Primärmarkt. Doch insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) nutzten den Kapitalmarkt zur Eigenkapitalaufnahme - allen Widrigkeiten zum Trotz. Das geht aus der aktuellen Studie "Deutschland im Fokus - Finanzierungsmonitor Kapitalmarkt 2025" der Quirin Privatbank für das erste Halbjahr hervor. Es ist bereits die vierte Ausgabe der Kapitalmarktstudie.Insgesamt 14 Emittenten aus dem KMU-Bereich, also der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 100 Millionen Euro, stellten ...

