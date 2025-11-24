BAYER AKtie: Unternehmen erzielt Durchbruch in der Schlaganfallprävention; Aktien legen um über 10 % zu

Bayer Aktie legt zweistellig zu: Durchbruch in der Schlaganfallprävention sorgt für Kurssprung

Die Bayer Aktie (BAYN.DE) hat heute einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 10 - verzeichnet und erreichte zeitweise sogar ein Plus von 11,5 - Mit einem Tageshoch von 30 Euro notiert die Bayer Aktie so hoch wie seit September 2024 nicht mehr. Der Börsenwert des Unternehmens stieg um rund 3 Milliarden Euro, nachdem Bayer positive Studiendaten zur Schlaganfallprävention veröffentlichte.

- Bayer: ISIN: DE000BAY0017 - WKN: BAY001 - Ticker: BAYN

OCEANIC-STROKE-Studie: Asundexian erzielt historischen Erfolg

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.