WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
Xetra
24.11.25 | 14:37
30,540 Euro
+10,71 % +2,955
Branche
Pharma
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
24.11.2025 13:08 Uhr
BAYER AKtie: Unternehmen erzielt Durchbruch in der Schlaganfallprävention; Aktien legen um über 10 % zu

Bayer Aktie legt zweistellig zu: Durchbruch in der Schlaganfallprävention sorgt für Kurssprung

Die Bayer Aktie (BAYN.DE) hat heute einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 10 - verzeichnet und erreichte zeitweise sogar ein Plus von 11,5 - Mit einem Tageshoch von 30 Euro notiert die Bayer Aktie so hoch wie seit September 2024 nicht mehr. Der Börsenwert des Unternehmens stieg um rund 3 Milliarden Euro, nachdem Bayer positive Studiendaten zur Schlaganfallprävention veröffentlichte.

 - Bayer: ISIN: DE000BAY0017 - WKN: BAY001 - Ticker: BAYN

OCEANIC-STROKE-Studie: Asundexian erzielt historischen Erfolg

