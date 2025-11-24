Kleineren Kommunen ohne Stadtwerk kann es schwer fallen, die gesetzlich vorgeschriebenen Wärmenetze zu realisieren. Um ihnen zu helfen, verfolgen mehrere Partner das gefördete Projekt Suburbane Wärmewende und bieten den Kommunen Handreichungen an. Viele Kommunen in Deutschland wollen ein Wärmenetz umsetzen. Mit ihnen lassen sich lokale erneuerbare Energiequellen nutzen, etwa Erdwärme, Solarthermie oder Biomasse. Damit Nahwärme wirtschaftlich umsetzbar ist, braucht es jedoch einen geeigneten Netzbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
