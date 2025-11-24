Zürich - Weil sie sparen muss, kommt es bei der SRG zu einem personellen Abbau auch in der Führungsetage. Die Geschäftsleitung zählt ab April 2026 nebst der Generaldirektorin Susanne Wille nur noch sieben statt acht Mitglieder. Nach wie vor geht die SRG von einem Abbau von 900 Vollzeitstellen aus. Unter anderem aufgrund gekürzter Medienabgaben muss das Medienhaus bis 2029 rund 270 Millionen Franken sparen - dies im Rahmen seines Sparprogramms «Enavant». ...

