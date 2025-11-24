LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer nach dem Asundexian-Studienerfolg von 25 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Charles Pitman-King veröffentlichte am Montag nun wieder Schätzungen für den Gerinnungshemmer ab 2026. Den Spitzenumsatz taxiert er 2028 auf 3,2 Milliarden Euro. Der Experte passte seine Schätzungen zudem an den jüngsten Quartalsbericht mit höheren Prognosen für Nubeqa und Kerendia an./rob/edh/ag



