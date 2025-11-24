Stuttgart (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des LBBW Aktien ESG R (ISIN DE000A0NAUP7/ WKN A0NAUP) ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften, so die Experten von LBBW Asset Management.Dabei werde die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Mehr als 60 Prozent des Fondsvermögens würden in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen seien oder von Unternehmen, welche in europäischen Aktienindizes enthalten seien. Der Fonds bewerbe ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Mindestens 80 Prozent des Wertes des Fonds müssten unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. ...

