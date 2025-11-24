Im ersten Halbjahr 2025 fanden kaum Aktienplatzierungen in Deutschland statt, vor allem große Unternehmen hielten sich mit Kapitalerhöhungen zurück. KMUs wussten den Kapitalmarkt dennoch zu nutzen.Weitere Erkenntnisse und Details lesen Sie im Blogbeitrag "Finanzierungsmonitor 1. Halbjahr 2025: KMU bleiben aktivste Gruppe am deutschen Kapitalmarkt"Finanzierungsmonitor 2025 Ausgabe 04 Der Beitrag Finanzierungsmonitor 2025: KMU bleiben aktivste Gruppe auf dem deutschen Kapitalmarkt erschien zuerst auf Kapitalmarkt Blog.

