Der Pharmariese Eli Lilly ging am Freitag mit einer Rekordbewertung aus dem Markt. Erstmals wurde die Marktkapitalisierung von 1 Billion-US-Dollar-Marke geknackt.Nun gibt es insgesamt zehn US-Konzerne, die mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar bewertet werden. Denn am Freitag ist Eli Lilly dem "Club der dreizehnstelligen Bewertungen" beigetreten. Die Aktie von Eli Lilly, Hersteller des heiß begehrten Adipositas-Blockbusters Zepbound, schloss bei 1.059,70 US-Dollar, ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit liegt die Bewertung des Unternehmens bei 1,002 Billionen Dollar. Kurz vor 14 Uhr stieg die Aktie auf ein Tageshoch von 1.066,65 Dollar, bevor sie leicht …