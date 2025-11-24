Die Netflix-Aktie scheint zur Jahresmitte einen Schalter umgelegt zu haben. Nachdem der Kurs des Streaming-Riesen im ersten Halbjahr noch um +50% zugelegt hatte, ging es im zweiten Halbjahr bis dato um -22% bergab. Könnte diese Nachricht der Netflix-Aktie neuen Schwung verleihen und wie sollten Anleger sie interpretieren? Interesse an Warner Bros. Jetzt ist es offiziell: Neben den US-Medienriesen Comcast und Paramount Skydance steigt auch Netflix ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.