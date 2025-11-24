Überraschung im DAX: Die Bayer-Aktie zieht heute kräftig an und übernimmt die Führung im deutschen Leitindex. Am Montag Vormittag kletterten die Papiere zwischenzeitlich zweistellig auf über 30 Euro. Hintergrund des Sprungs auf ein neues Jahreshoch sind aktuelle Studiendaten zu dem Blutgerinnungshemmer Asundexian. In einer großen Phase III Studie hat das Präparat seine Hauptziele erreicht: Bei Patienten nach einem so genannten ischämischen Schlaganfall, der durch ein verengtes oder verstopftes Blutgefäß ...

