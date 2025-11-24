Durchatmen in Paris. Nach monatelanger Talfahrt zündet die Ubisoft-Aktie zu Wochenbeginn den Turbo. Der französische Videospiel-Publisher, zuletzt mehr durch Bilanzsorgen als durch Blockbuster aufgefallen, meldet einen entscheidenden Deal. Der Retter in der Not kommt aus China: Tencent.Es fließt frisches Geld - und zwar reichlich. 1,16 Milliarden Euro in bar überweist der Tech-Gigant für eine Beteiligung an "Vantage Studios". In diese neu formierte Einheit hat Ubisoft seine absoluten Kronjuwelen ...

