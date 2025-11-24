Bayer liefert erstmals seit Langem wieder positive Nachrichten aus der Pharmasparte - und der Markt reagiert begeistert. Die Aktie springt am Montag um mehr als 11 Prozent nach oben. Die Leverkusener überraschten am Wochenende mit neuen Studiendaten zum Blutgerinnungshemmer Asundexian. Der Wirkstoff galt einst als Milliardenhoffnung, bevor ein Fehlschlag Ende 2023 das Entwicklungsprogramm ins Wanken brachte. Nun kehrt Bayer mit einem wichtigen Erfolg zurück: In der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
