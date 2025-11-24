© Foto: Seth Wenig - AP

Die jüngste Schwäche an den Aktienmärkten sorgt für Nervosität - doch laut einer aktuellen Analyse von UBS ist der Rücksetzer eher Korrektur als Trendwende. Der Abverkauf der vergangenen Woche sei vor allem von Futures und systematischen Strategien ausgelöst worden, heißt es im UBS-Report. Besonders Vermögensverwalter hätten massiv verkauft und dürften ihre Positionen in den kommenden zwei Wochen weiter halbieren. Insgesamt könnten so bis zu 50 Milliarden US-Dollar aus dem Markt fließen - im Extremfall sogar doppelt so viel. Parallel dazu zwingt der starke Anstieg des VIX - von 18 auf 27,5 in nur zehn Tagen - sogenannte Risk-Control-Funds, ihre Aktienquoten zurückzufahren. Sollte die …