Der chinesische Elektroautobauer NIO präsentiert in Kürze seine Quartalszahlen für das vergangene Jahresviertel. Für den Markt stehen insbesondere Margen, Auslieferungen und Prognosen im Fokus.Erwartungen an das Zahlenwerk NIO hat den Veröffentlichungstermin für die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2025 auf den 25. November gelegt. Bereits im zweiten Quartal lieferte das Unternehmen rund 72 056 Fahrzeuge aus, was einer Steigerung um 25 ...

