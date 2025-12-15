Metalle wie Zink sind das unsichtbare Fundament des Fortschritts. Als unverzichtbarer Korrosionsschutz für Stahl in Autokarosserien und als Hoffnungsträger für neue Batterie-Generationen verbindet dieses Metall traditionelle Industrie mit technologischer Zukunft. Diese strategische Konvergenz eröffnet Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - vom Rohstoffabbau über die Stahlveredelung bis zum elektrischen Endprodukt. Drei Unternehmen verkörpern diese transformative Entwicklung: Pasinex Resources, thyssenkrupp und Nio.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalerhöhungen.de