Goldexploration in Mexiko: Heliostar findet über 80 Meter Gold mit Spitzenwert von 17,35 g/t!

Heliostar Metals meldet bedeutende Fortschritte auf dem Ana-Paula-Goldprojekt in Guerrero, Mexiko. Das Unternehmen berichtete von außergewöhnlich hochgradigen Bohrergebnissen und kündigte an, das laufende Bohrprogramm um ein Drittel auf insgesamt 20.000 Meter zu erweitern. Die neuen Resultate gelten laut Unternehmensangaben als ein entscheidender Schritt zur Aufwertung der bestehenden Ressource und zur Vorbereitung einer künftigen Produktionsentscheidung.
Herausragende Goldabschnitte bestätigen Potenzial
Das Unternehmen gab bekannt, mehrere Bohrlöcher mit außergewöhnlich breiten und hochgradigen Goldmineralisierungen durchteuft zu haben. Besonders hervorgehoben wurde Bohrloch AP-25-333 mit einem
Abschnitt von 83,2 Metern ab 76,0 Metern Tiefe und einem durchschnittlichen Goldgehalt von 17,35 Gramm pro Tonne (g/t). Innerhalb dieses Bereichs liege ein 46,65 Meter langer Abschnitt mit 27,35
g/t Gold ab 88,95 Metern. Weitere bedeutende Ergebnisse seien laut Unternehmensmeldung:
-70,65 Meter mit 9,38 g/t Gold (AP-25-331)
-92,05 Meter mit 4,33 g/t Gold (AP-25-334)
-65,15 Meter mit 5,39 g/t Gold und zusätzlich 3,05 Meter mit 24,64 g/t Gold (AP-25-336)
Diese Ergebnisse würden das Potenzial der Lagerstätte deutlich unterstreichen und die Kontinuität hochgradiger Zonen bestätigen.
