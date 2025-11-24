Dynamische Tarife und Batteriespeicher zahlen sich im Zusammenspiel aus. Eine Analyse von 448 Haushalten zeigt, wie groß der Effekt tatsächlich ist. Die kombinierte Nutzung von Batteriespeichern und dynamischen Stromtarifen verschafft Haushalten einen messbaren finanziellen Vorteil. Was für viele in der Branche seit einiger Zeit plausibel erscheint, hat ein Forschungsteam der Universitäten Bamberg, Würzburg, Zürich und Chemnitz nun mit einer umfangreichen Datengrundlage nachgewiesen und quantifiziert. Die Wissenschaftler nutzten Smart-Meter-Daten von 448 deutschen Haushalten, die stündlich aufgelöst ...

