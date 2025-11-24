PTA-PVR: B+S Banksysteme AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Anzeige
Montag, 24.11.2025
WKN: 126215 | ISIN: DE0001262152 | Ticker-Symbol: DTD2
Xetra
21.11.25 | 17:36
2,120 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Software
Aktienmarkt
General Standard
24.11.2025 15:09 Uhr
München (pta000/24.11.2025/14:34 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              B+S Banksysteme AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 5299007PZPBNXDDWHC04 
Straße, Hausnr:         Elsenheimerstraße 57 
PLZ:              80687 
Ort:              München, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Petra Neureither Geburtsdatum: 07.04.1967

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 21.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   2,94          0,00             2,94           6.209.933 
  letzte   4,46          0,00             4,46 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0001262152 0             182.821            0,00          2,94 
  Summe:                      182.821                        2,94

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen   Stimmrechte in %, wenn 3% oder   Instrumente in %, wenn 5% oder  Summe in %, wenn 5% oder höher 
                höher                höher 
Petra Neureither 
PEN GmbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 24.11.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      B+S Banksysteme AG 
           Elsenheimerstraße 57 
           80687 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Simon Berger 
Tel.:         +49 89 74 119 
E-Mail:        ir@bs-ag.com 
Website:       www.bs-ag.com 
ISIN(s):       DE0001262152 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 08:34 ET (13:34 GMT)

© 2025 Dow Jones News
