Die Aktie von Novo Nordisk stürzt am Montag zweistellig ab. Grund ist das enttäuschende Ergebnis einer Phase-III-Studie, in der eine erhoffte, zusätzliche Wirkung des Abnehmmittels Semaglutid getestet wurde. Ein herber Fehlschlag in einer Alzheimer-Studie hat die Aktien von Novo Nordisk am Montag auf das tiefste Niveau seit 2021 abstürzen lassen. Die Papiere verloren zeitweise mehr als zwölf Prozent. Keine Verlangsamung von Alzheimer messbar Die ...

