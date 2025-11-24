Das Forschungszentrum Jülich hat mit einem internationalen Team den aktuellen Stand bei der Agri-PV erkundet. Für Deutschland liege das ökonomische Potenzial bei bis zu 2 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche. Das Forschungszentrum Jülich ist zusammen mit einem internationalen Team der Frage nachgegangen, welche Potenziale die Agri-Photovoltaik bietet. Die Forschenden, zu denen das Jülicher Institut für Bio- und Geowissenschaften - Pflanzenforschung zählt, haben für einen Artikel in einer wissenschaftlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver