Düsseldorf (ots) -Stefan Koetz hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Ericsson GmbH mit Wirkung zum 31. Oktober 2025 beendet. Nach vielen Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen innerhalb des Unternehmens hat sich Herr Koetz entschieden, seine Verantwortlichkeiten als Geschäftsführer zu übergeben.Der Aufsichtsrat und das Management-Team von Ericsson Deutschland danken Herrn Koetz ausdrücklich für sein langjähriges Engagement, seine weitsichtige Unternehmensführung und seine geschätzten Beiträge zur Weiterentwicklung des Unternehmens."Wir danken Stefan Koetz für seine herausragende Arbeit und seine eindrucksvolle Führung über viele Jahre hinweg, er hat Ericsson Deutschland maßgeblich geprägt", erklärte Daniel Leimbach, Vorsitzender der Geschäftsführung von Ericsson Deutschland.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHPrinzenallee 2140549 DüsseldorfeMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13502/6165277

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.