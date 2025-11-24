Die US-Börsen dürften zu Beginn der neuen Woche an ihre Erholung vom vergangenen Freitag anknüpfen. Vor allem für die Technologiewerte, die bislang einen sehr schwachen November hinter sich haben, dürfte es am Montag nochmals etwas nach oben gehen. Kritisch im Blick behalten Anleger die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine. Der von der Technologiebranche geprägte Nasdaq 100 wurde vom Broker IG am Montag ein Prozent höher auf 24.483 Punkte taxiert. Er würde sich damit weiter vom erstmaligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...