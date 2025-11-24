Alphabet ein Muss?: Tesla will Chip-Gigant werden, Eli Lilly im One-Billion Dollar Club & Bayer

Die neue Version von Alphabets KI-Modell ist noch nicht lange auf dem Markt und schon wird Gemini 3 über den grünen Klee gelobt. Besonders der Chef von Salesforce ist ein großer Fan. Ist die Aktie ein Muss für das Depot?Tesla-CEO Elon Musk hat seine aggressiven Pläne zur Überflügelung der Konkurrenz im hochkompetitiven Markt für Künstliche-Intelligenz-Chips bekräftigt. Über die Plattform X kündigte Musk an, das Unternehmen strebe jährlich die Produktion eines neuen KI-Chips an. "Wir gehen davon aus, dass wir letztendlich Chips in höheren Stückzahlen herstellen werden als alle anderen KI-Chips zusammen", schrieb Musk und unterstrich damit die Ambition, zum dominanten Produzenten der …

