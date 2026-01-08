DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BAYER - Bayer hat Biontech, Pfizer und Moderna wegen des Vorwurfs der Verletzung von Patenten bei ihren mRNA-Vakzinen verklagt. Ein Bayer-Sprecher bestätigte am Dienstag entsprechende Klagen bei einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Delaware. Dem Vorwurf zufolge sollen die Hersteller eine Technologie kopiert haben, die die Bayer-Tochter Monsanto bereits in den 1980er-Jahren zum Patent angemeldet hatte. Dabei geht es um ein Verfahren zur Stabilisierung des genetischen Materials mRNA, das Monsanto ursprünglich für die Entwicklung widerstandsfähigerer Nutzpflanzen eingesetzt hatte. Laut dem Agrar- und Pharmakonzern Konzern soll die Technik von den Impfstoffherstellern ohne Genehmigung verwendet worden sein, um Proteinsequenzen so umzugestalten, dass Covid-19-Impfstoffe Immunität auslösen. (Handelsblatt)

BAYWA - Führungskrise beim angeschlagenen Baywa-Konzern: Unter den Eigentümern gibt es nach Informationen des Handelsblatts aus Branchenkreisen große Unzufriedenheit mit CEO Frank Hiller. Ankeraktionäre fordern demnach seit Monaten eine überzeugende Langfriststrategie. Eine Ablösung sei im Aufsichtsrat bereits diskutiert worden. Laut Angaben aus dem Umfeld scheut die Baywa aber eine hohe Abfindungszahlung. Hiller steht erst seit Frühjahr 2025 an der Spitze des Agrar- und Baustoffhändlers. Noch am Donnerstag will der Aufsichtsrat die Personalie erneut diskutieren. (Handelsblatt)

VOLKS- UND RAIFFEISENBANKEN - Vor allem dank einer starken Nachfrage nach Wohnbaukrediten ist das Kreditgeschäft der Volks- und Raiffeisenbanken im vergangenen Jahr spürbar gewachsen. Wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) am Mittwoch mitteilte, stieg das von den 646 deutschen Genossenschaftsbanken ausgereichte Kreditvolumen um 3,6 Prozent auf 826 Milliarden Euro. Als Wachstumstreiber erwies sich das Geschäft mit Wohnbaukrediten an Privat- und Firmenkunden, das um 4,5 Prozent zulegte. Auch im Neugeschäft mit der privaten Baufinanzierung setzte sich die Erholung nach BVR-Einschätzung fort. Für 2025 geht der BVR von einem Plus von knapp 25 Prozent aus. (Börsen-Zeitung)

TDK - Ein japanischer Batterielieferant für Apple steigt in den Markt für Smartbrillen ein und tritt damit in direkten Wettbewerb mit chinesischen Konkurrenten um die Herstellung der leichtesten und energieeffizientesten Wearables. TDK-Chef Noboru Saito kündigte die Gründung einer neuen Abteilung an, um Systeme für smarte Brillen zu entwickeln, die mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet sind und die Batterien, Eye-Tracking-Software und Sensoren des Unternehmens nutzen. "Wir verfügen auch über die Batterietechnologie für die Smart-Brillen. In Kombination mit Sensoren werden wir in der Lage sein, den Motor für Smart-Brillen zu liefern", sagte Saito der Financial Times. "Der entscheidende Unterscheidungsfaktor ist der Stromverbrauch." (Financial Times)

